Наркологическая клиника «Наркологический диспансер №1»

в Екатеринбурге
ул. Малышева, д. 135, корп. А.
+7 (343) 318-21-43

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Основные услуги
01
Лечение наркомании
в центре
Лечение по 12 шаговой программе в закрытом стационаре
02
Лечение алкоголизма
Детоксикация, выведение из запоя, мотивация на выздоравление
03
Наркологическая помощь
Помогаем наркозависимым с самыми сложными стадиями
04
Кодирование от алкоголизма
отсутствие физической тяги на весь срок - 1 год, 3 или 5 лет
05
Наркологический стационар
Комфортные условия, опытный персонал, питание
06
Вызов врача на дом
Выведение из запоя, стационар на дому
Как проходит лечение?
Детоксикация
Проведение детоксикации направлено на избавление организма от продуктов распада алкогольных и наркотических веществ.

Благодаря процедуре восстанавливается нормальное функционирование органов и систем, обменные процессы.
Амбулаторное лечение
Включает регулярное посещение врачей или вызов специалистов на дом.

Такой подход эффективен на ранних стадиях зависимости.
Пациент может вести активную социальную жизнь и при этом проходить курс лечения.
Стационарное лечение
В стационаре созданы идеальные условия для избавления от зависимости.

Контроль за состоянием больных осуществляется в круглосуточном режиме.
Пациенты размещаются в уютных и комфортабельных палатах.
Индивидуальный курс терапии составляется в зависимости от тяжести заболевания.
Психотерапия
Необходима для обнаружения первопричины зависимости.

Включает гештальт-терапию, элементы программы «12 шагов», тренинги.
Психотерапевтические методики могут применяться в процессе индивидуальных и групповых занятий.
Блокаторы и кодировки
Способ помогает избавиться от болезненной тяги к спиртному на определенный срок.
Считается действенным методом борьбы с тяжелыми формами зависимости.
Наши специалисты наряду с медикаментозными средствами используют техники внушения и гипноза.
Лечение назначается после тщательного обследования больного и предупреждениях о последствиях и осложнениях.
Реабилитация
Предполагает полный отказ от употребления, немедицинскую реабилитацию и курс социализации.
Благодаря комплексному подходу бывшие зависимые становятся полноценными членами общества, приобретают чувство долга и ответственности.
Наши преимущества
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Собственный
автопарк
icon2
Медицинская
лицензия
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Работаем
24/7
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Современное
оборудование
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Врачи разной
специализации
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Гарантия
анонимности
Как мы лечим
Психологическое консультирование пациента и близких зависимого

Опытные специалисты помогут определить истинную причину зависимости.
Во время приема используются современные психотерапевтические методики.
Осуществляется консультирование созависимых, даются рекомендации относительно корректного поведения при общении с наркоманом и алкоголиком.
+7 (800) 200-16-48

Сбор клинических анализов, медико-психологическое обследование

Этап необходим для выбора схемы лечения, так как каждая разновидность и стадия зависимости требует особого подхода.
При необходимости проводится терапия сопутствующих патологий.

Позвоните по телефону для консультации +7 (800) 200-16-48

Детоксикация в условиях стационара ( снятие абстинентного синдрома, «ломки»)

В процессе производится очищение организма от токсинов, ядовитых веществ и продуктов распада алкоголя и наркотиков. Может применяться при зависимости от опиатов, ПАВ, солей.
С помощью детоксикации восстанавливаются обменные процессы и устраняются признаки абстинентного синдрома.

Позвоните по телефону для консультации +7 (800) 200-16-48

Индивидуальная медикаментозная, метаболическая терапия и психосоматическая терапия.

Квалифицированные специалисты-наркологи, психиатры, психотерапевты коллегиально выбирают для каждого пациента свою схему лечения.
Назначаемые препараты не только снимают «ломку», но также служат для восстановления физического и психического здоровья, заставляя организм нормально функционировать.

Позвоните по телефону для консультации +7 (800) 200-16-48

Пролонгированные методики на определенный срок – блокаторы опиоидных наркотиков, солевых и других ПАВ.

Препараты данного спектра используются после курса детоксикации, при лечении и реабилитации алко- и наркозависимых. При их приеме организм начинает иначе реагировать на пагубные привычки. Стандартная доза больше не приносит удовольствия, и употребление теряет смысл.

Позвоните по телефону для консультации +7 (800) 200-16-48

Индивидуальная и групповая терапия

Во время индивидуальных занятий пациенту оказывается психологическая помощь и моральная поддержка. У зависимого формируется трезвое мышление. Групповая терапия помогает человеку быть понятым. В кругу людей, оказавшихся в аналогичной ситуации, пациент может найти решение для своей проблемы.

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Немедикаментозые способы лечения (ИРТ)

Иглорефлексотерапия помогает при табачной зависимости – она обеспечивает эффект замещения никотинового удовольствия. Благодаря процедуре снимается абстинентный синдром, убирается тяга к сигарете.

Позвоните по телефону для консультации +7 (800) 200-16-48

Реабилитация и работа с личностью. Поддержка. Мотивация. Терапия.

Среди методик – гештальт-терапия, тренинги. Основной эффект достигается благодаря использованию элементов программы «12 шагов». На помощь всегда готовы прийти равные консультанты

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Фотогалерея клиник
Наши лучшие врачи
Попасть в нашу команду могут только лучшие специалисты с многолетней практикой и доказанным опытом. Наши врачи не только лечат
Даванов Владимир Владимирович
опыт 12 лет
Главный врач, руководитель программы центра реабилитации"12 шагов"
Лариса Владимировна
15 лет
Клинический психолог
Резников Максим Павлович
опыт 8 лет
Нарколог, специалист программы интервенции
Рижский Владимир Владимирович
опыт 14 лет
Специалист по работе с зависимостями, клинический психолог
Несков Антон Борисович
опыт 9 лет
Специалист по медикаментозному кодированию и лечению алкоголизма
все специалисты центра
Детокс макси
3 дня стационара
  • Снятие абстинентного синдрома ("ломка")
  • Консультация нарколога
  • Витаминотерапия
  • Седативная терапия
  • Терапия гипертонического криза
  • Инфузионная терапия
  • Психологическое консультирование пациента и близких зависимого
Патенты и сертификаты
Отзывы
Я длительное время употреблял наркотики. Начиналось все еще в подростковом возрасте с курения травки. Позже перешел на более тяжелые препараты. В результате быстро втянулся. Это привело к разрушению сначала первого брака, затем второго, третьего. В 40 лет я все еще жил с родителями. Они не просто... читать далее

Алексей Юрченко

Прежде чем попасть в клинику, я неоднократно лечилась в других центрах, включая религиозный. Однако спустя время всегда снова возвращалась к употреблению. Старые друзья постоянно тянули на дно. В тоге мне и самой страшно было на себя смотреть. Худая, с синяками под глазами. В таком виде о замужестве... читать далее

Ирина Самойлова

Стыдно признаться, но я подсел на амфетамины. Подсадила девушка, с которой в тот период встречался. В результате бросил жену с ребенком и ушел к ней. Вместе употребляли, тусили в клубах. Какое-то время было классно. Потом поженились. Она забеременела. Родила дочка с 6 пальцами на каждой ноге. Врачи... читать далее

Дмитрий Ступак

Наркологическая клиника «Наркологический диспансер №1»

Предлагаем лечение наркомании и алкоголизма в Екатеринбурге. Используем комплексную программу реабилитации, эффективность которой достигает 97%. Наша задача – помочь каждому резиденту навсегда отказаться от употребления наркотиков и алкоголя, чтобы вернуться к здоровой жизни.

Комплексное лечение возможно только в условиях закрытого реабилитационного центра. Находясь здесь, пациенты учатся жить заново – без наркотических веществ и спиртных напитков. Это развивает их ответственность, дисциплинированность и коммуникабельность.

Здесь мы рассказываем, какие методы лечения наркомании и алкоголизма используем, где и как живут резиденты, а также, почему мы – это лучшая наркологическая клиника в Екатеринбурге, работающая легально и на основе лицензии.

Звоните нам по номеру +7 (343) 318-21-43 – бесплатно и анонимно проконсультируем вас по всем вопросам.

Часто задаваемые вопросы

  • Почему стоит обратиться именно в вашу клинику? Мы добиваемся эффективного результата, поскольку не просто купируем ломку или похмелье, а боремся с психическими причинами зависимости. Это позволяет человеку навсегда отказаться от употребления наркотиков и алкоголя.
  • Во время лечения резиденты проживают по одному в палате? У нас есть комнаты, рассчитанные на разное количество человек: от 1 до 4. Пациенты сами выбирают, в какой палате они хотят проживать.
  • Какие документы нужны для реабилитации? Только паспорт и медицинский полис (при необходимости).
  • У вас есть бесплатные услуги? Да. Мы стремимся сделать лечение наркомании и алкоголизма доступным для каждой семьи, поэтому предлагаем бесплатные консультации со специалистами, диагностику состояния здоровья и составление индивидуального плана лечения.
  • Вы работаете официально? Да. Со всеми лицензиями и сертификатами вы можете ознакомиться в этом разделе.
  • Сколько стоит лечение наркомании? Стоимость реабилитации рассчитывается индивидуально для каждого пациента, в зависимости от стадии зависимости и состояния его организма. Чтобы узнать точную цену лечения, запишитесь на консультацию или позвоните по номеру +7 (343) 318-21-43.
  • Помогаете ли вы бывшим пациентам? Да. Резиденты нашего центра всегда могут обратиться за психологической, медицинской или социальной помощью к нашим специалистам.

Содержание:

  1. Задачи лечения
  2. Программы реабилитации
  3. Как проходит лечение?
    3.1.Длительность реабилитации
    3.2.Условия проживания
  4. Наши гарантии

Задачи лечения

Главная задача лечения в наркологическом центре в Екатеринбурге – это полный отказ от наркотиков и алкоголя. Мы помогаем людям вернуться к здоровой полноценной жизни, в которой они смогут построить счастливое будущее.

Основные задачи лечения:

  • преодоление последствий зависимости,
  • восстановление физического здоровья и психического состояния,
  • отказ от употребления наркотиков и алкоголя,
  • выявление и устранение причин зависимости,
  • ведение здорового образа жизни,
  • формирование ответственности и дисциплинированности,
  • восстановление отношений с семьей и друзьями,
  • а главное – построение счастливой жизни без наркотиков и алкоголя.

Наши резиденты умеют сказать «нет» алкоголю и наркотикам даже в самых стрессовых для них ситуациях.

Программы реабилитации

В нашей наркологической клинике в Екатеринбурге применяется комплексная программа реабилитации. Она позволяет не просто купировать ломку или похмелье, а направлена на устранение причин, спровоцировавших развитие зависимости.

Мы используем уникальные программы лечения, позволяющие достигнуть устойчивого результата. Они восстанавливают не только физическое, но и психическое, социальное и духовное состояние наркомана или алкоголика.

В основе программы реабилитации – надежные методы лечения, доказавшие свою эффективность:

  • 12 шагов (оригинал),
  • Миннесотская модель,
  • Дейтоп,
  • Терапевтическое сообщество,
  • Системная семейная терапия (ССТ) и др.

Дополнительно в лечении применяются уникальные разработки наших специалистов: семинары, лекции, терапевтические группы. Резиденты ведут дневники чувств, а также следуют единому распорядку в течение всего дня.

Как проходит лечение?

Наш наркологический реабилитационный центр в Екатеринбурге открыт для всех, кто столкнулся с наркотической или алкогольной зависимостью. Мы готовы помочь даже в самом тяжелом случае, вне зависимости от возраста, состояния организма и других факторов.

Основные этапы лечения:

  1.      Мотивация
    9 из 10 зависимых категорически отказываются от лечения. Однако мы знаем, как убедить человека пройти лечение: без насилия, шантажа и угроз. Мы используем метод интервенции, обеспечивающий стойкую мотивацию зависимого на реабилитацию.
  2.      Детоксикация.
    Главная цель этого этапа – очищение организма. Он позволяет купировать ломку или похмелье, возникающее при отказе от наркотиков или алкоголя. В детоксикации используется несколько методов, включая инфузионную терапию (капельницу) и ультрабыструю опиоидную детоксикацию (УБОД).
  3.      Психотерапия.
    Индивидуальная и групповая работа с психотерапевтом направлена на выявление причин, которые спровоцировали зависимость. Их устранение позволяет преодолеть патологическое влечение к наркотикам и алкоголю, а также избежать рецидивов.
  4.      Социальная адаптация.
    Завершающий этап программы – ресоциализация. Мы помогаем резидентам частной наркологической клиники вернуться к повседневной жизни, найти новое место работы и восстановить отношения с близкими для них людьми.

Длительность реабилитации

В среднем, реабилитация длится от 3 месяцев до 1 года. Это тяжелый процесс, который требует много времени и сил со стороны зависимого человека. Точные сроки реабилитации рассчитываются для каждого пациента индивидуально, в зависимости от следующих параметров:

  • возраста,
  • стадии зависимости,
  • типа принимаемых веществ,
  • «стажа» употребления,
  • сопутствующих заболеваний,
  • мотивации на лечение и др.

Условия проживания

Мы понимаем, что выздоровление возможно только в комфортных условиях. Именно поэтому в нашей наркологической клинике в Екатеринбурге каждый резидент чувствует себя как дома. Мы создали уютную обстановку, в которой есть все необходимое для полноценного лечения, отдыха и досуга.

Основные условия проживания:

  • Комнаты. Резиденты проживают в просторных светлых палатах, рассчитанных на 1-4 человек. Здесь есть отдельный санузел и вся необходимая мебель;
  • Питание. Обеспечивается вкусное и свежее, а главное – полезное и сбалансированное питание пациентов;
  • Наблюдение. Резиденты центра 24/7 находятся под медицинским наблюдением, что позволяет в случае необходимости оказать экстренную помощь;
  • Вход на территорию. В нашей клинике действует строгий пропускной режим, поэтому проникновение третьих лиц невозможно;
  • Досуг. Мы обеспечиваем не только эффективное лечение, но и интересный досуг: развлекательные мероприятия, занятия спортом, просмотр кинофильмов и др.

Наши гарантии

Обращаясь к нам, вы можете оставаться уверены в 100% анонимности лечения. Мы гарантируем полную конфиденциальность любой информации о пациентах. Она не доступна никому, включая работодателя и государственные органы, кроме вашего лечащего врача.

В нашей клинике каждому пациенту гарантируется:

  • бесплатная консультация нарколога и психолога,
  • низкие цены без переплат и скрытых платежей,
  • составление индивидуальной программы лечения,
  • применение только безопасных методов реабилитации,
  • использование лекарственных препаратов, прошедших сертификацию в России,
  • комфортное размещение,
  • полноценное питание,
  • круглосуточное наблюдение со стороны медицинского персонала,
  • специальная программа поддержки для родственников,
  • выгодные скидки и акции.

Убедитесь в этом самостоятельно – посмотрите, сколько положительных отзывов о наркологической клинике в Екатеринбурге оставили на нашем сайте. Позвоните нам прямо сейчас по номеру +7 (343) 318-21-43 (анонимно) и узнайте, как помочь близкому человеку навсегда преодолеть зависимость от наркотиков или алкоголя!

Еженедельно проводим собрания для родственников

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