Наркологическая клиника «Наркологический диспансер №1»

Предлагаем лечение наркомании и алкоголизма в Екатеринбурге. Используем комплексную программу реабилитации, эффективность которой достигает 97%. Наша задача – помочь каждому резиденту навсегда отказаться от употребления наркотиков и алкоголя, чтобы вернуться к здоровой жизни.

Комплексное лечение возможно только в условиях закрытого реабилитационного центра. Находясь здесь, пациенты учатся жить заново – без наркотических веществ и спиртных напитков. Это развивает их ответственность, дисциплинированность и коммуникабельность.

Здесь мы рассказываем, какие методы лечения наркомании и алкоголизма используем, где и как живут резиденты, а также, почему мы – это лучшая наркологическая клиника в Екатеринбурге, работающая легально и на основе лицензии.

Звоните нам по номеру +7 (343) 318-21-43 – бесплатно и анонимно проконсультируем вас по всем вопросам.

Часто задаваемые вопросы

Почему стоит обратиться именно в вашу клинику? Мы добиваемся эффективного результата, поскольку не просто купируем ломку или похмелье, а боремся с психическими причинами зависимости. Это позволяет человеку навсегда отказаться от употребления наркотиков и алкоголя.

Мы добиваемся эффективного результата, поскольку не просто купируем ломку или похмелье, а боремся с психическими причинами зависимости. Это позволяет человеку навсегда отказаться от употребления наркотиков и алкоголя. Во время лечения резиденты проживают по одному в палате? У нас есть комнаты, рассчитанные на разное количество человек: от 1 до 4. Пациенты сами выбирают, в какой палате они хотят проживать.

У нас есть комнаты, рассчитанные на разное количество человек: от 1 до 4. Пациенты сами выбирают, в какой палате они хотят проживать. Какие документы нужны для реабилитации? Только паспорт и медицинский полис (при необходимости).

Только паспорт и медицинский полис (при необходимости). У вас есть бесплатные услуги ? Да. Мы стремимся сделать лечение наркомании и алкоголизма доступным для каждой семьи, поэтому предлагаем бесплатные консультации со специалистами, диагностику состояния здоровья и составление индивидуального плана лечения.

? Да. Мы стремимся сделать лечение наркомании и алкоголизма доступным для каждой семьи, поэтому предлагаем бесплатные консультации со специалистами, диагностику состояния здоровья и составление индивидуального плана лечения. Вы работаете официально ? Да. Со всеми лицензиями и сертификатами вы можете ознакомиться в этом разделе.

? Да. Со всеми лицензиями и сертификатами вы можете ознакомиться в этом разделе. Сколько стоит лечение наркомании? Стоимость реабилитации рассчитывается индивидуально для каждого пациента, в зависимости от стадии зависимости и состояния его организма. Чтобы узнать точную цену лечения, запишитесь на консультацию или позвоните по номеру +7 (343) 318-21-43.

Стоимость реабилитации рассчитывается индивидуально для каждого пациента, в зависимости от стадии зависимости и состояния его организма. Чтобы узнать точную цену лечения, запишитесь на консультацию или позвоните по номеру Помогаете ли вы бывшим пациентам? Да. Резиденты нашего центра всегда могут обратиться за психологической, медицинской или социальной помощью к нашим специалистам.

Содержание:

Задачи лечения

Главная задача лечения в наркологическом центре в Екатеринбурге – это полный отказ от наркотиков и алкоголя. Мы помогаем людям вернуться к здоровой полноценной жизни, в которой они смогут построить счастливое будущее.

Основные задачи лечения:

преодоление последствий зависимости,

восстановление физического здоровья и психического состояния,

отказ от употребления наркотиков и алкоголя,

выявление и устранение причин зависимости,

ведение здорового образа жизни,

формирование ответственности и дисциплинированности,

восстановление отношений с семьей и друзьями,

а главное – построение счастливой жизни без наркотиков и алкоголя.

Наши резиденты умеют сказать «нет» алкоголю и наркотикам даже в самых стрессовых для них ситуациях.

Программы реабилитации

В нашей наркологической клинике в Екатеринбурге применяется комплексная программа реабилитации. Она позволяет не просто купировать ломку или похмелье, а направлена на устранение причин, спровоцировавших развитие зависимости.

Мы используем уникальные программы лечения, позволяющие достигнуть устойчивого результата. Они восстанавливают не только физическое, но и психическое, социальное и духовное состояние наркомана или алкоголика.

В основе программы реабилитации – надежные методы лечения, доказавшие свою эффективность:

12 шагов (оригинал),

Миннесотская модель,

Дейтоп,

Терапевтическое сообщество,

Системная семейная терапия (ССТ) и др.

Дополнительно в лечении применяются уникальные разработки наших специалистов: семинары, лекции, терапевтические группы. Резиденты ведут дневники чувств, а также следуют единому распорядку в течение всего дня.

Как проходит лечение?

Наш наркологический реабилитационный центр в Екатеринбурге открыт для всех, кто столкнулся с наркотической или алкогольной зависимостью. Мы готовы помочь даже в самом тяжелом случае, вне зависимости от возраста, состояния организма и других факторов.

Основные этапы лечения:

Мотивация.

9 из 10 зависимых категорически отказываются от лечения. Однако мы знаем, как убедить человека пройти лечение: без насилия, шантажа и угроз. Мы используем метод интервенции, обеспечивающий стойкую мотивацию зависимого на реабилитацию. Детоксикация.

Главная цель этого этапа – очищение организма. Он позволяет купировать ломку или похмелье, возникающее при отказе от наркотиков или алкоголя. В детоксикации используется несколько методов, включая инфузионную терапию (капельницу) и ультрабыструю опиоидную детоксикацию (УБОД). Психотерапия.

Индивидуальная и групповая работа с психотерапевтом направлена на выявление причин, которые спровоцировали зависимость. Их устранение позволяет преодолеть патологическое влечение к наркотикам и алкоголю, а также избежать рецидивов. Социальная адаптация.

Завершающий этап программы – ресоциализация. Мы помогаем резидентам частной наркологической клиники вернуться к повседневной жизни, найти новое место работы и восстановить отношения с близкими для них людьми.

Длительность реабилитации

В среднем, реабилитация длится от 3 месяцев до 1 года. Это тяжелый процесс, который требует много времени и сил со стороны зависимого человека. Точные сроки реабилитации рассчитываются для каждого пациента индивидуально, в зависимости от следующих параметров:

возраста,

стадии зависимости,

типа принимаемых веществ,

«стажа» употребления,

сопутствующих заболеваний,

мотивации на лечение и др.

Условия проживания

Мы понимаем, что выздоровление возможно только в комфортных условиях. Именно поэтому в нашей наркологической клинике в Екатеринбурге каждый резидент чувствует себя как дома. Мы создали уютную обстановку, в которой есть все необходимое для полноценного лечения, отдыха и досуга.

Основные условия проживания:

Комнаты . Резиденты проживают в просторных светлых палатах, рассчитанных на 1-4 человек. Здесь есть отдельный санузел и вся необходимая мебель;

. Резиденты проживают в просторных светлых палатах, рассчитанных на 1-4 человек. Здесь есть отдельный санузел и вся необходимая мебель; Питание . Обеспечивается вкусное и свежее, а главное – полезное и сбалансированное питание пациентов;

. Обеспечивается вкусное и свежее, а главное – полезное и сбалансированное питание пациентов; Наблюдение . Резиденты центра 24/7 находятся под медицинским наблюдением, что позволяет в случае необходимости оказать экстренную помощь;

. Резиденты центра 24/7 находятся под медицинским наблюдением, что позволяет в случае необходимости оказать экстренную помощь; Вход на территорию . В нашей клинике действует строгий пропускной режим, поэтому проникновение третьих лиц невозможно;

. В нашей клинике действует строгий пропускной режим, поэтому проникновение третьих лиц невозможно; Досуг. Мы обеспечиваем не только эффективное лечение, но и интересный досуг: развлекательные мероприятия, занятия спортом, просмотр кинофильмов и др.

Наши гарантии

Обращаясь к нам, вы можете оставаться уверены в 100% анонимности лечения. Мы гарантируем полную конфиденциальность любой информации о пациентах. Она не доступна никому, включая работодателя и государственные органы, кроме вашего лечащего врача.

В нашей клинике каждому пациенту гарантируется:

бесплатная консультация нарколога и психолога,

низкие цены без переплат и скрытых платежей,

составление индивидуальной программы лечения,

применение только безопасных методов реабилитации,

использование лекарственных препаратов, прошедших сертификацию в России,

комфортное размещение,

полноценное питание,

круглосуточное наблюдение со стороны медицинского персонала,

специальная программа поддержки для родственников,

выгодные скидки и акции.

Убедитесь в этом самостоятельно – посмотрите, сколько положительных отзывов о наркологической клинике в Екатеринбурге оставили на нашем сайте. Позвоните нам прямо сейчас по номеру +7 (343) 318-21-43 (анонимно) и узнайте, как помочь близкому человеку навсегда преодолеть зависимость от наркотиков или алкоголя!