Наркологическая клиника «Наркологический диспансер №1»

Лечение наркомании и алкоголизма в Екатеринбурге
Предоставьте решение вашей проблемы нам! Мы обеспечим эффективное лечение, реабилитацию, восстановление психического и физического здоровья.
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Опытные специалисты помогут определить истинную причину зависимости.
Во время приема используются современные психотерапевтические методики.
Осуществляется консультирование созависимых, даются рекомендации относительно корректного поведения при общении с наркоманом и алкоголиком.
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Этап необходим для выбора схемы лечения, так как каждая разновидность и стадия зависимости требует особого подхода.
При необходимости проводится терапия сопутствующих патологий.
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В процессе производится очищение организма от токсинов, ядовитых веществ и продуктов распада алкоголя и наркотиков. Может применяться при зависимости от опиатов, ПАВ, солей.
С помощью детоксикации восстанавливаются обменные процессы и устраняются признаки абстинентного синдрома.
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Квалифицированные специалисты-наркологи, психиатры, психотерапевты коллегиально выбирают для каждого пациента свою схему лечения.
Назначаемые препараты не только снимают «ломку», но также служат для восстановления физического и психического здоровья, заставляя организм нормально функционировать.
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Препараты данного спектра используются после курса детоксикации, при лечении и реабилитации алко- и наркозависимых. При их приеме организм начинает иначе реагировать на пагубные привычки. Стандартная доза больше не приносит удовольствия, и употребление теряет смысл.
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Во время индивидуальных занятий пациенту оказывается психологическая помощь и моральная поддержка. У зависимого формируется трезвое мышление. Групповая терапия помогает человеку быть понятым. В кругу людей, оказавшихся в аналогичной ситуации, пациент может найти решение для своей проблемы.
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Иглорефлексотерапия помогает при табачной зависимости – она обеспечивает эффект замещения никотинового удовольствия. Благодаря процедуре снимается абстинентный синдром, убирается тяга к сигарете.
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Среди методик – гештальт-терапия, тренинги. Основной эффект достигается благодаря использованию элементов программы «12 шагов». На помощь всегда готовы прийти равные консультанты
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Алексей Юрченко
Ирина Самойлова
Дмитрий Ступак
Предлагаем лечение наркомании и алкоголизма в Екатеринбурге. Используем комплексную программу реабилитации, эффективность которой достигает 97%. Наша задача – помочь каждому резиденту навсегда отказаться от употребления наркотиков и алкоголя, чтобы вернуться к здоровой жизни.
Комплексное лечение возможно только в условиях закрытого реабилитационного центра. Находясь здесь, пациенты учатся жить заново – без наркотических веществ и спиртных напитков. Это развивает их ответственность, дисциплинированность и коммуникабельность.
Здесь мы рассказываем, какие методы лечения наркомании и алкоголизма используем, где и как живут резиденты, а также, почему мы – это лучшая наркологическая клиника в Екатеринбурге, работающая легально и на основе лицензии.
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Содержание:
Главная задача лечения в наркологическом центре в Екатеринбурге – это полный отказ от наркотиков и алкоголя. Мы помогаем людям вернуться к здоровой полноценной жизни, в которой они смогут построить счастливое будущее.
Основные задачи лечения:
Наши резиденты умеют сказать «нет» алкоголю и наркотикам даже в самых стрессовых для них ситуациях.
В нашей наркологической клинике в Екатеринбурге применяется комплексная программа реабилитации. Она позволяет не просто купировать ломку или похмелье, а направлена на устранение причин, спровоцировавших развитие зависимости.
Мы используем уникальные программы лечения, позволяющие достигнуть устойчивого результата. Они восстанавливают не только физическое, но и психическое, социальное и духовное состояние наркомана или алкоголика.
В основе программы реабилитации – надежные методы лечения, доказавшие свою эффективность:
Дополнительно в лечении применяются уникальные разработки наших специалистов: семинары, лекции, терапевтические группы. Резиденты ведут дневники чувств, а также следуют единому распорядку в течение всего дня.
Наш наркологический реабилитационный центр в Екатеринбурге открыт для всех, кто столкнулся с наркотической или алкогольной зависимостью. Мы готовы помочь даже в самом тяжелом случае, вне зависимости от возраста, состояния организма и других факторов.
Основные этапы лечения:
В среднем, реабилитация длится от 3 месяцев до 1 года. Это тяжелый процесс, который требует много времени и сил со стороны зависимого человека. Точные сроки реабилитации рассчитываются для каждого пациента индивидуально, в зависимости от следующих параметров:
Мы понимаем, что выздоровление возможно только в комфортных условиях. Именно поэтому в нашей наркологической клинике в Екатеринбурге каждый резидент чувствует себя как дома. Мы создали уютную обстановку, в которой есть все необходимое для полноценного лечения, отдыха и досуга.
Основные условия проживания:
Обращаясь к нам, вы можете оставаться уверены в 100% анонимности лечения. Мы гарантируем полную конфиденциальность любой информации о пациентах. Она не доступна никому, включая работодателя и государственные органы, кроме вашего лечащего врача.
В нашей клинике каждому пациенту гарантируется:
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